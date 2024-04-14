Ещенко: «При Федуне были титулы. Какие к нему могут быть вопросы?»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» сравнил игру красно-белых при бывшем владельце клуба Леониде Федуне и без него.

«По результатам все видно. При Федуне были титулы, команда занимала первые, вторые и третьи места. Какие к нему могут быть вопросы? При нем однозначно было лучше», — сказал Ещенко «СЭ».

После 24-го тура «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ и продолжает борьбу за FONBET Кубок России.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Летом 2023 года Олег Малышев был назначен генеральным директором клуба, сменив на этом посту Евгения Мележикова. Топ-менеджеры «Лукойла» Павел Жданов и Евгений Хавкин входят в совет директоров «Спартака».

(Александр Абустин)