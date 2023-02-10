«Оренбург» обратился в «Униря Деж» в связи с компенсацией за отмену товарищеского матча

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб направил претензионное письмо в румынский «Униря Деж» в связи с отказом проводить товарищеский матч с российской командой.

«Мы обратились в «Униря Деж», написали им претензионное письмо. Ответа от них пока не получили. У нас был подписан контракт на матч. Они должны заплатить нам 10 тысяч евро. Будем настаивать на получении компенсации», — сказал Еремякин «СЭ».

6 февраля «Униря Деж» отказался проводить товарищеский матч с российской командой.

«Оренбург» проводил очередные сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.