Мелкадзе о матче против «Спартака»: «Я уже не разделяю соперников, все важные»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о предстоящем матче Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака».

«Матч против «Спартака»? Я уже не разделяю соперников, все одинаковые и важные. Любая игра — это вызов, надо всегда стараться побеждать. Банально, но это так. Но победе в любой официальной игре я был бы счастлив намного сильнее», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

Игра начнется сегодня, 10 февраля, в 19.00 мск.