Мелкадзе о матче против «Спартака»: «Я уже не разделяю соперников, все важные»
Мелкадзе поделился мнением о предстоящем матче против «Спартака»
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о предстоящем матче Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака».
«Матч против «Спартака»? Я уже не разделяю соперников, все одинаковые и важные. Любая игра — это вызов, надо всегда стараться побеждать. Банально, но это так. Но победе в любой официальной игре я был бы счастлив намного сильнее», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».
Игра начнется сегодня, 10 февраля, в 19.00 мск.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|17
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|5
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|
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|5
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|29
|
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|
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|1
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|
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|7
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|4
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|17
|3
|3
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|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|
|
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Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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|16
|1
|3
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