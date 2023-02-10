Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

Мелкадзе о матче против «Спартака»: «Я уже не разделяю соперников, все важные»

Мелкадзе поделился мнением о предстоящем матче против «Спартака»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о предстоящем матче Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака».

«Матч против «Спартака»? Я уже не разделяю соперников, все одинаковые и важные. Любая игра — это вызов, надо всегда стараться побеждать. Банально, но это так. Но победе в любой официальной игре я был бы счастлив намного сильнее», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

Игра начнется сегодня, 10 февраля, в 19.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Оренбург» обратился в «Униря Деж» в связи с компенсацией за отмену товарищеского матча
Защитник «Нижнего Новгорода» Пенчиков перешел в «Актобе»
Басманов: «Попытки возродить «Тосно» не только были, но и существуют»
Дзюба и Смольников проводят первую тренировку за «Локомотив»
«Спартак» — «Сочи»: кто выиграет Зимний кубок РПЛ? Онлайн-трансляция матча
Место проведения матча Кубка России «Волга» — «Зенит» по-прежнему под вопросом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Нижнего Новгорода» Пенчиков перешел в «Актобе»

«Оренбург» обратился в «Униря Деж» в связи с компенсацией за отмену товарищеского матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости