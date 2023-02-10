Чинквини заявил, что российский клубы могут проводить зимние сборы дома

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини завил, что клубы РПЛ вполне могли бы устраивать зимние сборы на юге России.

«Российские клубы вполне могут проводить зимние сборы в России. Ситуация в стране очень сложная, сейчас нет большого количества денег. И команды вполне могли бы проводить сборы на юге России — в Краснодаре, Сочи, а не Дубае, Катаре. Чтобы проводить сборы в Дубае, нужно иметь очень много денег и вряд ли этот вопрос удастся решить моментально», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В этом году в качестве мест проведения зимних сборов российские клубы выбрали Турцию (Белек, Анталья, Лара), ОАЭ (Дубай, Абу-Даби) и Катар.