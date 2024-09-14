«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 14 сентября

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 11.50 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги железнодорожники набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с шестью баллами идет на 12-й строчке чемпионата России.

Прогноз и ставку на матч «Оренбург» — «Локомотив» читайте в нашем материале.

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