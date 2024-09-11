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«Локомотив» разгромно уступил «Краснодару», но удержался в тройке РПЛ. С «Оренбургом» нужно брать три очка

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 14 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Эдгар Севикян («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
У команды Деограсии одна победа в сезоне.

«Локомотив» в восьмом туре чемпионата России отправится в гости к «Оренбургу». Игра пройдет 14 сентября на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 11.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 14 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у железнодорожников больше шансов на успех: поставить на них можно с котировкой 2.10. Вероятность этого исхода — примерно 46%. Выигрыш хозяев предложен за 3.20 (30%), ничейный результат дан за 3.95 (24%).

В августе «Локомотив» обыграл «Оренбург» в Кубке России (3:2). Вероятность того, что в предстоящем матче оренбуржцы не уступят, оценена в 1.77.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство команды Михаила Галактионова:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.80;

• 1:0 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.53, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.40.

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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 сентября 2024 года

Москвичи достаточно неожиданно идут в топ-3 чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два балла. Летом состав команды серьезно обновился и, казалось бы, ослаб, однако результаты впечатляют — 15 очков после семи туров РПЛ и восемь побед в 10 играх во всех турнирах. «Локомотив» отлично атакует: в среднем за 90 минут отличается 2,3 раза, Настоящим открытием железнодорожников стал 19-летний Алексей Батраков — оформил 3+5 во всех турнирах и получил дебютный вызов в сборную Россию. Также на сентябрьский сбор отправились Евгений Морозов, Александр Сильянов, Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьев. Восемь сборников — отражение отличной формы железнодорожников на старте сезона.

Во время международной паузы москвичи усилили атаку Эдгаром Севикяном, у которого не пошло в венгерском «Ференцвароше» — до этого он ярко выступал в РПЛ за «Нижний Новгород». «Локомотив» заплатил 200 тысяч евро за годичную аренду, также в условия сделки входит возможность выкупа за четыре миллиона. Эдгар — воспитанник железнодорожников, однако в 16 лет он перебрался в испанский «Леванте», поэтому до сих пор не дебютировал за родной клуб.

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«Я рад, что перешел в «Локомотив». Этот вариант, когда появился, сразу стал приоритетным. Счастлив оказаться дома. С Наиром Тикнизяном общался. Мы дружим, он один из лидеров команды, мне будет легче влиться в коллектив. Михаил Галактионов знает мои качества, я знаю его требования, есть опыт совместной работы», — передает слова новичка Metaratings.

«Оренбург» после семи туров повис 12-м — наравне с «Химками», идущими в зоне стыковых матчей. Команда Давида Деограсии в первом туре неожиданно прибила «Спартак» (2:0), однако далее добыла лишь три ничьих и проиграла в остальных матчах. При этом оренбуржцы хорошо смотрятся дома: все очки в чемпионате набрали как раз на «Газовике». Правда, в Кубке на родном газоне уступили «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Локомотив»

У хозяев травмировано несколько игроков: вратарь Николай Сысуев, полузащитники Томас Муро и Габриэль Флорентин, нападающие Джимми Марин и Тимофей Мартынов. Также дисквалифицирован Иван Башич.

У «Локомотива» игру пропустит только травмированный защитник Лукас Фассон.

«Оренбург» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В августе железнодорожники обыграли оренбуржцев на их поле в Кубке России (3:2). Всего команды встречались 12 раз — в восьми играх сильнее оказался «Локомотив».

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — Локомотив»

Железнодорожникам по силам нанести «Оренбургу» первое домашнее поражение в чемпионате. Команда Галактионова выиграла в восьми из 10 матчей сезона, заколачивает в среднем 2,4 гола за игру и имеет мощное превосходство в личных встречах — семь побед в последних восьми. Коллектив Деограсии же выглядит натужно: безвыигрышная серия составляет девять поединков, в шести из которых он уступил. К тому же у хозяев немало потерь в составе.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 2.10.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
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