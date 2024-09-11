«Локомотив» разгромно уступил «Краснодару», но удержался в тройке РПЛ. С «Оренбургом» нужно брать три очка

У команды Деограсии одна победа в сезоне.

«Локомотив» в восьмом туре чемпионата России отправится в гости к «Оренбургу». Игра пройдет 14 сентября на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 11.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 14 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у железнодорожников больше шансов на успех: поставить на них можно с котировкой 2.10. Вероятность этого исхода — примерно 46%. Выигрыш хозяев предложен за 3.20 (30%), ничейный результат дан за 3.95 (24%).

В августе «Локомотив» обыграл «Оренбург» в Кубке России (3:2). Вероятность того, что в предстоящем матче оренбуржцы не уступят, оценена в 1.77.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство команды Михаила Галактионова:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.80;

• 1:0 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.53, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.40.

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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 сентября 2024 года

Москвичи достаточно неожиданно идут в топ-3 чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два балла. Летом состав команды серьезно обновился и, казалось бы, ослаб, однако результаты впечатляют — 15 очков после семи туров РПЛ и восемь побед в 10 играх во всех турнирах. «Локомотив» отлично атакует: в среднем за 90 минут отличается 2,3 раза, Настоящим открытием железнодорожников стал 19-летний Алексей Батраков — оформил 3+5 во всех турнирах и получил дебютный вызов в сборную Россию. Также на сентябрьский сбор отправились Евгений Морозов, Александр Сильянов, Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьев. Восемь сборников — отражение отличной формы железнодорожников на старте сезона.

Во время международной паузы москвичи усилили атаку Эдгаром Севикяном, у которого не пошло в венгерском «Ференцвароше» — до этого он ярко выступал в РПЛ за «Нижний Новгород». «Локомотив» заплатил 200 тысяч евро за годичную аренду, также в условия сделки входит возможность выкупа за четыре миллиона. Эдгар — воспитанник железнодорожников, однако в 16 лет он перебрался в испанский «Леванте», поэтому до сих пор не дебютировал за родной клуб.

«Я рад, что перешел в «Локомотив». Этот вариант, когда появился, сразу стал приоритетным. Счастлив оказаться дома. С Наиром Тикнизяном общался. Мы дружим, он один из лидеров команды, мне будет легче влиться в коллектив. Михаил Галактионов знает мои качества, я знаю его требования, есть опыт совместной работы», — передает слова новичка Metaratings.

«Оренбург» после семи туров повис 12-м — наравне с «Химками», идущими в зоне стыковых матчей. Команда Давида Деограсии в первом туре неожиданно прибила «Спартак» (2:0), однако далее добыла лишь три ничьих и проиграла в остальных матчах. При этом оренбуржцы хорошо смотрятся дома: все очки в чемпионате набрали как раз на «Газовике». Правда, в Кубке на родном газоне уступили «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Локомотив»

У хозяев травмировано несколько игроков: вратарь Николай Сысуев, полузащитники Томас Муро и Габриэль Флорентин, нападающие Джимми Марин и Тимофей Мартынов. Также дисквалифицирован Иван Башич.

У «Локомотива» игру пропустит только травмированный защитник Лукас Фассон.

«Оренбург» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В августе железнодорожники обыграли оренбуржцев на их поле в Кубке России (3:2). Всего команды встречались 12 раз — в восьми играх сильнее оказался «Локомотив».

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — Локомотив»

Железнодорожникам по силам нанести «Оренбургу» первое домашнее поражение в чемпионате. Команда Галактионова выиграла в восьми из 10 матчей сезона, заколачивает в среднем 2,4 гола за игру и имеет мощное превосходство в личных встречах — семь побед в последних восьми. Коллектив Деограсии же выглядит натужно: безвыигрышная серия составляет девять поединков, в шести из которых он уступил. К тому же у хозяев немало потерь в составе.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 2.10.

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