«Оренбург» встретится с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ в субботу, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 11.50 мск.

По итогам 7-ми туров РПЛ красно-зеленые набрали 15 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Оренбуржцы с шестью баллами занимают 12-ю строчку чемпионата страны.

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