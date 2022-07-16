«Оренбург» — «Крылья Советов»: Глушенков вывел самарскую команду вперед

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков стал автором гола в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Игрок вывел самарскую команду вперед на 55-й минуте — 2:1.

Глушенков замкнул прострел полузащитника Романа Ежова с фланга на границе вратарской зоны.