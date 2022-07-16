«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы. Зиньковский выйдет с первых минут, Агаларов остался в запасе

«Спартак» в рамках первого тура нового сезона РПЛ сыграет на выезде против «Ахмата». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Нижич, Кадыров, Олейников, Фольмер, Ильин, Агаларов, Альсултанов.

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Маслов, Классен, Рассказов, Пруцев, Игнатов, Мартинс, Литвинов, Мозес, Соболев.