«Оренбург» — «Крылья Советов»: Глушенков оформил дубль шикарным дальним ударом

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Он оформил дубль во втором тайме — 3:1.

Глушенков получил мяч неподалеку от штрафной площади соперника. Защитники не накрыли игрока и дали ему нанести прицельный удар. Глушенков шикарным ударом поразил девятку ворот команды из «Оренбурга».