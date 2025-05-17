«Оренбург» — «Краснодар»: Кордоба сравнял счет после ошибки защитника хозяев

«Краснодар» сравнял счет в матче против «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ — 1:1.

На 29-й минуте забил Джон Кордоба. Колумбиец перехватил мяч после неудачной передачи 20-летнего защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в сторону вратаря.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.