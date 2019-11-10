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«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью

13:24
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«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Оренбург» набрал 19 очков и на данный момент занимает восьмое место. У «Уфы» 18 очков и десятая позиция.

В следующем туре «Оренбург» примет «Ахмат», а «Уфа» — «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Оренбург» — «Уфа» — 0:0

«Оренбург»: Климович, Малых, Аюпов, Радакович, Терехов, Зотов, Мишкич, Рогич, Фамейе (Черных, 77), Рикарду Алвеш (Кулишев, 82), Деспотович.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Неделчару, Табидзе (Бизяк, 72), Йокич, Голубев, Карп, Фомин, А.В.Козлов (Аликин, 74), Кротов (Вомбергар, 79).

Предупреждения: Радакович, 73. Аюпов, 90.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев, Сафьян (оба — Москва).

10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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