Арутюнянц: «Если все будет хорошо, в январе объявим иностранца»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц специально для «СЭ» рассказал о новичках, которых ищут в команду.

— По каким рынкам работает «Ростов»? Сейчас в тренде РПЛ Латинская Америка.

— На данный момент мы рассматриваем не только европейцев, работаем в том числе и в Латинской Америке — Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай, Колумбия. В Африке и Азии — тоже.

— Это пример «Оренбурга»?

— Нет. Мы ни на кого не смотрим и не стараемся никого копировать. Важно соотношение цена — качество. Мы нашли игрока в Латинской Америке, ведем переговоры — если все будет хорошо, в ноябре-декабре подпишем контракт, в январе объявим.