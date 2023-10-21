«Оренбург» — «Факел»: Карасев думал 18 секунд — и дисквалифицировал Гойковича

На 33-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил, совершенное Ренато Гойковичем, и назначил штрафной удар.

При этом судья только через 18 секунд вынес капитану «Оренбурга» предупреждение. Для защитника оно стало четвертым в турнире, он получит автоматическую дисквалификацию на одну игру и пропустит встречу с «Крыльями Советов».