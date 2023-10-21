«Оренбург» — «Факел»: Карасев думал 18 секунд — и дисквалифицировал Гойковича
На 33-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил, совершенное Ренато Гойковичем, и назначил штрафной удар.
При этом судья только через 18 секунд вынес капитану «Оренбурга» предупреждение. Для защитника оно стало четвертым в турнире, он получит автоматическую дисквалификацию на одну игру и пропустит встречу с «Крыльями Советов».
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
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|Г
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Зенит
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ЦСКА
|6
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|
Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
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Иван Обляков
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Пари Нижний Новгород
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Оренбург
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|1
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ЦСКА
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|1
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