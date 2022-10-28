«Оренбург» — «Факел»: Флорентин сделал счет в матче разгромным

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин забил в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» — 3:0.

Он отметился на 57-й минуте встречи. Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья справа сделал аккуратный пас низом в штрафную, а Флорентин в касание пробил под перекладину.