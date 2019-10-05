На 5-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» ошибся арбитр Павел Кукуян, не назначивший пенальти в ворота гостей.

Судья неверно оценил единоборство Каборе с Зотовым, в котором динамовец совершил фол по неосторожности — не попал по мячу, опасно атаковал соперника и ударил его по ноге. (Александр Бобров)

5-я минута матча «Оренбург» — «Динамо».

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