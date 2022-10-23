Умяров: «Есть вероятность, что сыграю в этой части сезона»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии. Футболист получил повреждения плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.

«Самочувствие? Бывало и лучше. Есть вероятность, что сыграю в этой части сезона. У меня именно перелом. Будем отталкиваться от самочувствия», — сказал Умяров.

Сегодня, 23 октября, «Спартак» дома сыграет с «Химками».