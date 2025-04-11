Мостовой назвал лучших российских футболистов 21-го века: «Я, Аршавин, Канчельскис»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» назвал лучших российский футболистов 21-го века.

«Ясно, что одними из лучших были Мостовой, Аршавин, Канчельскис. Есть еще ребята, претендующие на это звание. Но почему у нас Канчельскиса так мало упоминают? Он так играл, что многим не снилось. Я с Федором Черенковым играл, вы понимаете, что это такое? А в воротах у моей команды стоял Ринат Дасаев — лучший вратарь мира всех времен. А половина футболистов даже не ценят это. Как это возможно? Поэтому приходится напоминать», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал Юрия Жиркова лучшим российским футболистом 21-го века.