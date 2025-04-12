«Оренбург» — ЦСКА: ничья после первого тайма

«Оренбург» и ЦСКА не сумели открыть счет в первом тайме матча 24-го тура РПЛ — 0:0.

В первой половине встречи хозяева сделали вынужденную замену — защитник Алексей Татаев получил рассечение, на 41-й минуте его заменил Данила Хотулев.