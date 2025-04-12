Семин назвал причину нестабильности «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Фаворита в этом матче для меня нет. Думаю, сейчас это две равные команды. Кто победит, тот и будет ближе к золотым медалям. «Краснодар» станет недосягаемым? Будет ближе к чемпионству. Нестабильность «Зенита» закономерна. В этом году у них произошли большие изменения. Не всегда они дают быстрый результат», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 24-м туре РПЛ в воскресенье, 13 апреля.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.