Соболев: «В эпизоде с Джикией, считаю, это красная карточка»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о жестких стыках, которые произошли по ходу матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

— Было несколько довольно жестких моментов у вас и Джикии. О чем это говорит?

— Что было у меня? Ударили в бок, дыхание сбилось. А в эпизоде с Георгием, считаю, это красная карточка. Там прямой ногой в колено, у него вся нога синяя. Я повтор видел, да. По фотографии видел — прямой ногой в колено, страшно. Жесткий матч против «Крыльев»? Если брать отрезками, то да.