Переход Гонсалвеса из «Фламенго» в ЦСКА возможен после финала межконтинентального Кубка U-20

Как сообщили «СЭ» два источника, не связанные между собой, переход полузащитника «Фламенго» Матеуса Гонсалвеса в ЦСКА с большой долей вероятности произойдет после финала межконтинентального Кубка U-20.

На данный момент Гонсалвес готовится сыграть за команду «Фламенго» до 20 лет, чтобы выйти в матче против «Барселоны» в финале межконтинентального кубка U-20 23 августа. Только после этого он сможет подписать контракт с ЦСКА.

Источники также отмечают, что переход Гонсалвеса вероятен, «на это есть очень хорошие шансы».

Гонсалвес играет за «Фламенго» с 1 января 2023 года. Его контракт действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 5 миллионов евро.