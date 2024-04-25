Opta: «Зенит» станет чемпионом России с вероятностью в 74 процента, шансы «Краснодара» выросли до 24 процентов

Портал Opta опубликовал обновленные данные по шансам клубов РПЛ на чемпионство в этом сезоне.

Шансы лидера турнирной таблицы «Зенита» изменились с 90,2 до 73,8 процента. Вероятность чемпионства «Краснодара», идущего вторым, выросла с 9,5 до 24,2 процента. «Динамо», занимающее третье место, может стать чемпионом РПЛ с вероятностью в 1,8 процента (ранее — 0,3).

«Локомотив», который занимает четвертую строчку, станет обладателем бронзовых медалей с вероятностью 15,9 процента. Шансы «Спартака» и ЦСКА на третью строчку — 10,9 и 9,4 соответственно.