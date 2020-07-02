Оплатил ли «Сочи» участие Кокорина в матче с «Зенитом»? Отвечает гендиректор петербургского клуба

Генеральный директор «Зенита» заявил «СЭ» о том, что руководство «Сочи» пока не обращалось к питерцам по поводу участия лучшего бомбардира черноморского клуба Александра Кокорина во встрече 27-го тура.

— «Сочи» уже перечислил «Зениту» за участие Кокорина в очной встрече 8 июля?

— Пока нет. Порядок суммы — конфиденциальная информация. (Евгений Белоусов)

По данным «СЭ», «Сочи» должен заплатить «Зениту» 25 миллионов рублей.

Сколько нужно заплатить, чтобы Кокорин сыграл против «Зенита»