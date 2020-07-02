Сколько нужно заплатить, чтобы Кокорин сыграл против «Зенита»

Как стало известно «СЭ», по арендному договору между «Зенитом» и «Сочи» участие находящегося в аренде у новичка РПЛ форварда Александра Кокорина в матче 27-го тура с петербуржцами стоит порядка 25 миллионов рублей. Это в два с половиной раза больше, чем весной 2018 года заплатил сине-бело-голубым «Арсенал» за возможность выйти на поле в составе туляков Артема Дзюбы.

Встреча петербуржцев с черноморцами состоится 8 июля на «Газпром Арене». Не исключено, что для хозяев эта игра станет чемпионской. Окончательное решение по Кокорину руководство сочинского клуба примет после намеченного на 4 июля выездного матча 26-го тура с «Локомотивом». (Вячеслав Короткин)