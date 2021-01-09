Виктор Онопко заявил, что был потрясен уходом из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью «Чемпионату» рассказал подробности своего ухода из клуба. По его словам, это была неожиданная новость.

— Ваш с Овчинниковым синхронный уход из ЦСКА перед Новым годом многих удивил. Вас — тоже?

— Более чем. 17 декабря мы провели последний матч года с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье. А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлен не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе — и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясен.

— Странно, что контракты истекли посреди сезона.

— Обычно мы продлевали их на сезон, а в этот раз подписали на полгода. Бабаев объяснил это пандемией. Но я согласен: нелогично. Чемпионат в разгаре, ЦСКА на втором месте, впереди 11 туров... Почему не принять решение в мае, по итогу сезона?

— Причины прекращения сотрудничества гендиректор назвал?

— Только вкратце. Сказал что-то насчет другого направления; какого именно — я так и не понял. После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьей. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.