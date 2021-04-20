Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на новость, что Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб «Краснодара».

«Нет никаких обид, что меня не позвали в «Краснодар. Я же не маленький. И даже тогда, когда меня не продлили в ЦСКА. Это тренерская жизнь. У Виктора Михайловича есть своя команда. Васе я желаю только удачи, как и всему тренерскому штабу», — сказал Онопко «СЭ».

На прошлой неделе 38-летний специалист покинул ЦСКА, где он был ассистентом главного тренера Виктора Гончаренко, который теперь возглавляет «Краснодар».

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице. 25 апреля «быки» сыграют на выезде с «Рубином».

(Владислав Флегонтов)