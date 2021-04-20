Онопко — о приглашении Березуцкого в «Краснодар»: «Нет никаких обид. Васе желаю удачи»
17:20
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на новость, что Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб «Краснодара».
«Нет никаких обид, что меня не позвали в «Краснодар. Я же не маленький. И даже тогда, когда меня не продлили в ЦСКА. Это тренерская жизнь. У Виктора Михайловича есть своя команда. Васе я желаю только удачи, как и всему тренерскому штабу», — сказал Онопко «СЭ».
На прошлой неделе 38-летний специалист покинул ЦСКА, где он был ассистентом главного тренера Виктора Гончаренко, который теперь возглавляет «Краснодар».
После 26 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице. 25 апреля «быки» сыграют на выезде с «Рубином».
(Владислав Флегонтов)
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