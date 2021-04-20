«Рома» и «Аталанта» заинтересованы в приобретении Азмуна
16:21
«Рома» и «Аталанта» могут приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари Twitter.
Отмечается, что сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.
26-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Азмун провел 22 игры в чемпионате России, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт иранца с клубом истекает в 2022 году.
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