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«Рома» и «Аталанта» заинтересованы в приобретении Азмуна

16:21
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Рома» и «Аталанта» могут приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари Twitter.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.

 

26-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Азмун провел 22 игры в чемпионате России, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт иранца с клубом истекает в 2022 году.

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