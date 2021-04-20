«Рома» и «Аталанта» заинтересованы в приобретении Азмуна

«Рома» и «Аталанта» могут приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари Twitter.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.

#Roma e #Atalanta valutano la possibilit? di investire sull’attaccante dello #Zenit Sardar #Azmoun. L’attaccante piace a diversi altri club europei, ed ha una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) April 20, 2021

26-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Азмун провел 22 игры в чемпионате России, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт иранца с клубом истекает в 2022 году.