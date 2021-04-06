Онопко назвал правильным выбором назначение Гончаренко в «Краснодар»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

«Я считаю, это правильный выбор, — сказал Онопко «СЭ». — Виктор Михайлович уже работал в Краснодаре. Правильно, что его назначили до конца чемпионата, он лучше узнает команду. Хороший выбор со стороны руководства «Краснодара». Думаю, Галицикй и Гончаренко сработаются и им будет интересно друг с другом, потому что у Виктор Михайловича много идей. Считаю, у Гончаренко все получится».

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта. 3 апреля из «Краснодара» ушел Мурад Мусаев.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)