Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Я считаю, это правильное и хорошее решение со стороны руководства «Краснодара», — сказала Смородская «СЭ». — Гончаренко качественный тренер. У него, может быть, накопилась в ЦСКА какая-то усталость, что-то уже пошло не так, но я верю в него как в тренера. Думаю, это работа на будущее, потому что клуб уже сильно провалился вниз по турнирной таблице. Но в принципе улучшить ситуацию Гончаренко может и в этом сезоне».

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта. 3 апреля из «Краснодара» ушел Мурад Мусаев.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.

(Сергей Федоров)