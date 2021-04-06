«Зенит» вошел в рейтинг самых результативных клубов Европы

Статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг самых результативных клубов 10 европейских лиг сезона-2020/21, информирует сайт «Зенита». Как отмечается, питерский клуб — в списке лидеров европейских чемпионатов по среднему количеству голов за игру в этом сезоне.

У «Зенита» 2,3 гола в среднем за игру. По этому показателю петербуржцы опережают представителей Турции («Бешикташ», 2,1), Португалии («Порту», 2,1), Франции («ПСЖ», 2,1) и Шотландии («Рейнджерс», 2,2).

Такую же результативность, как у сине-бело-голубых, демонстрируют «Барселона» и «Аталанта» (по 2,3).

Самые забивающие клубы в данном рейтинге: «Манчестер Сити» (Англия, 2,6), «Бавария» (Германия, 2,9) и «Аякс» (Голландия, 3,1).

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ «Зенит» провел 24 игры, в которых забил 55 голов. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице.