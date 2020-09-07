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«Он лучший в лиге по успешным обводкам». Новиков оценил переход Лесового в «Динамо»

18:18
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход форварда Даниила Лесового из «Арсенала» в московскую команду.

В понедельник «Динамо» объявило о подписании 5-летнего контракта с 22-летним нападающим.

«Быстрый, техничный, качественный футболист, — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо». — Универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди. Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в Российской Премьер-лиге по успешным обводкам. Я уже говорил ранее, что футболисты такого плана нам интересны.

Плюс — это игрок молодежной сборной, а в предыдущем сезоне за «Арсенал» он показал впечатляющий прогресс. Лесовой — перспективный футболист, который с каждым годом становится все лучше и лучше. Мы рады, что теперь он игрок «Динамо», тем более что действительно давно за ним следили. Здорово, что теперь он продолжит свой прогресс в наших рядах".

Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15730&utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=-kirill-novikov-o-novichke-nashey-komandy

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