Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»
18:01
Нападающий «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо», сообщает пресс-служба московской команды. Контракт с 22-летним российским футболистом рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне Лесовой провел 7 матчей за тульский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.
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