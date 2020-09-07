Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»

Нападающий «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в «Динамо», сообщает пресс-служба московской команды. Контракт с 22-летним российским футболистом рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Лесовой провел 7 матчей за тульский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.