Олич считает, что Федотову нужно дать время в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«Самое главное, чтобы к нему было доверие. Через одну или две недели или даже через полгода не стоит ждать кого-то результата. Нужно дать ему время. У команды есть все нужные качества, чтобы быть наверху турнирной таблицы», — сказал Олич корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.