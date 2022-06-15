Пресняков-старший: «Бакаев пошел по пути Дзюбы. Надеюсь, он не будет топтать спартаковский флаг»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Пошел по пути великого кудесника мяча Дзюбы. Мне жалко, что Бакаев ушел. Дзюбу не было жалко. Не стал бы называть это предательством, слишком сильное заявление. Надеюсь, Бакаев не будет топтать спартаковский флаг. Желаю ему хорошего футбольного будущего! Футбольная жизнь короткая», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.