ЦСКА хочет приобрести защитника «Сочи» Терехова

ЦСКА хочет приобрести защитника «Сочи» Сергея Терехова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб начал переговоры о переходе 31-летнего россиянина после того, как появилась ясность с новым тренерским штабом.

Сегодня, 15 июля, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера.

Отмечается, что защитник является одной из главных целей московского клуба в летнее трансферное окно. На переходе Терехова настаивает Федотов, работавший с ним в «Сочи» и «Оренбурге».

В прошедшем сезоне Терехов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах за «Сочи». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.