Олич назвал футболиста, который заменит Влашича в стартовом составе ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о настрое команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
— Сегодня место Влашича займет Кучаев. Вместе с Дзагоевым он будет играть на позиции Николы.
Конечно, Гончаренко работал с ЦСКА очень долго. Он лучше знает эту команду, чем «Краснодар». Сегодня обе команды хотят победить. Посмотрим, как все сложится.
Осталось два тура. Крайне важные шесть очков. Сегодня нам надо выигрывать и потом думать о следующей игре, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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