Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Олич назвал футболиста, который заменит Влашича в стартовом составе ЦСКА

19:26
Теги:

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о настрое команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Сегодня место Влашича займет Кучаев. Вместе с Дзагоевым он будет играть на позиции Николы.

Конечно, Гончаренко работал с ЦСКА очень долго. Он лучше знает эту команду, чем «Краснодар». Сегодня обе команды хотят победить. Посмотрим, как все сложится.

Осталось два тура. Крайне важные шесть очков. Сегодня нам надо выигрывать и потом думать о следующей игре, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Сочи» все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов
Видео: Как Манукян глумится над прооперированной Бузовой
Бузова раскрыла подробности экстренной госпитализации
Камера сняла момент нападения на школьницу в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры