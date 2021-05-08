Олич назвал футболиста, который заменит Влашича в стартовом составе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о настрое команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Сегодня место Влашича займет Кучаев. Вместе с Дзагоевым он будет играть на позиции Николы.

Конечно, Гончаренко работал с ЦСКА очень долго. Он лучше знает эту команду, чем «Краснодар». Сегодня обе команды хотят победить. Посмотрим, как все сложится.

Осталось два тура. Крайне важные шесть очков. Сегодня нам надо выигрывать и потом думать о следующей игре, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».