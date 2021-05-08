Николич заявил, что у «Локомотива» не было реваншистских настроений в матче с «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» заявил, что перед его командой не стояла задача обязательно взять реванш за крупное поражение в первом туре (1:5).
— Обращали ли внимание во время подготовки к матчу на то, что в первом круге «Динамо» обыграло вас 5:1.
— Не обращали внимание. Сейчас другая ситуация, другие команды. Тогда мы готовились к другой схеме с другими футболистами. «Динамо» играет в серьезный футбол с очень молодыми и качественными футболистами, мы готовились к этому. Повторюсь, сегодня были моменты, надо было забивать. Жаль, что не забили ни один из этих моментов. Нужен был как минимум один гол, чтобы забрать три очка сегодня.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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