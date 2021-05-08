Николич заявил, что у «Локомотива» не было реваншистских настроений в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» заявил, что перед его командой не стояла задача обязательно взять реванш за крупное поражение в первом туре (1:5).

— Обращали ли внимание во время подготовки к матчу на то, что в первом круге «Динамо» обыграло вас 5:1.

— Не обращали внимание. Сейчас другая ситуация, другие команды. Тогда мы готовились к другой схеме с другими футболистами. «Динамо» играет в серьезный футбол с очень молодыми и качественными футболистами, мы готовились к этому. Повторюсь, сегодня были моменты, надо было забивать. Жаль, что не забили ни один из этих моментов. Нужен был как минимум один гол, чтобы забрать три очка сегодня.

(Владимир Пушкарев)