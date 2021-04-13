Ольга Смородская: «Понятно, с чем связан приход Сухины в судейскую»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о скандале вокруг матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Ранее «Спартак» показал видео, на котором было видно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина был в судейской комнате перед игрой, а это запрещено регламентом. Красно-белые обратились в КДК РФС.

«В судейскую никто не должен заходить! Это мое мнение, но давать за это «технарь» слишком жестоко! Команда не виновата, что кто-то ходит по судейской. Наказание должно быть, но не лишение очков. С чем связан приход Сухины в судейскую? Понятно, с чем связан... Что тут говорить... Есть правила, которые нельзя никому нарушать как бы тебе не хотелось», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 47 баллов.

(Владислав Флегонтов)