Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ольга Смородская: «Понятно, с чем связан приход Сухины в судейскую»

11:42
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о скандале вокруг матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Ранее «Спартак» показал видео, на котором было видно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина был в судейской комнате перед игрой, а это запрещено регламентом. Красно-белые обратились в КДК РФС.

«В судейскую никто не должен заходить! Это мое мнение, но давать за это «технарь» слишком жестоко! Команда не виновата, что кто-то ходит по судейской. Наказание должно быть, но не лишение очков. С чем связан приход Сухины в судейскую? Понятно, с чем связан... Что тут говорить... Есть правила, которые нельзя никому нарушать как бы тебе не хотелось», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 47 баллов.

(Владислав Флегонтов)

Локомотив — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10876
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры