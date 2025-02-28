Непомнящий: «Нравится, что «Локомотив» играет в футбол. Но команде нужно заматереть!»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Локомотива» в этом сезоне.

«Когда в «Локомотив» пришли новые руководители, у меня даже какой-то скепсис появился. Потом там оказался Дзюба, и это было здорово, он помог. Вскоре Артем ушел, и я тогда думал: ну вот теперь-то сложно придется. А оказалось, это был глубокий стратегический ход, когда руководители «Локомотива» заявили во всеуслышание, что у них две задачи: омолодить состав и сделать ставку на отечественных игроков. И у них все получилось!» — сказал Непомнящий «МК Спорт».

Непомнящий отметил игру «Локомотива».

«Нравится и то, что «Локомотив» играет в футбол. Как и ЦСКА, при том что он не очень блистает. Но эти команды именно играют, и я часто при просмотре их матчей наслаждаюсь. Что касается железнодорожников, нужно, чтобы они заматерели, а там дальше должно быть видно. Лишь бы они никого не потеряли», — добавил Непомнящий.

После 18 туров железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице с 35 очками.