Смородская — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Не понимаю действия руководства клуба»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский клуб.
«Даже не знаю, что сказать, потому что не могу оценить действия руководства «Локомотива», какую команду они формируют, из кого. Два возрастных игрока, что Смольников, что Дзюба. Не понимаю действия руководства «Локомотива». Берут их на замену ушедшим легионерам? А ушел-то кто? Ушли те, кто и не играл, сидели на лавках. Ну только Изидор сломался, он на лавке не сидел», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.
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14
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15
|Химки
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16
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Факел – Химки
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Краснодар – Торпедо
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Краснодар
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|3
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|1
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