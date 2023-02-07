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Сегодня, 19:09

В «Локомотиве» прокомментировали интерес клуба к Дзюбе и Смольникову

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что московский клуб интересуется форвардом Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым.

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент. Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования», — заявил Ульянов.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Артем Дзюба
Дмитрий Ульянов
Игорь Смольников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
36
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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