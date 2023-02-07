Билялетдинов: «Если сейчас Баринов уйдет, то для «Локомотива» все может закончиться плохо»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» во второй части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Результаты «Локомотива» во втором круге РПЛ будут зависеть от того, как команда подготовится на сборах. Второй круг будет тяжелый в психологическом плане и очень ответственный, потерю очков нельзя допускать. Если команда хорошо проведет сборы, то должно быть все благополучно. Безусловно, «Локомотиву» будет тяжело играть во втором круге РПЛ, так как команда молодая, плюс зимой покупали в основном молодых игроков. Но я надеюсь, что на свежести и энтузиазме как-то получится выехать. Я думал, что еще пару опытных футболистов подъедет, но складывается впечатление, что клуб работает с прицелом на будущее. Если сейчас еще Баринов уйдет, то у «Локомотива» может все закончиться плохо», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

2 февраля портал «РБ Спорт» сообщил о возобновлении переговоров между сторонами. Баринов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Позже генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявили, что вопрос о переходе Баринова для клуба закрыт.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).