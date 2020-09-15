«Похоже, Тедеско еще предстоит определиться, на какой позиции он будет полезен». Романцев — о Кокорине
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев после московского дерби с ЦСКА (1:3) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России оценил игру форму нападающего спартаковцев Александра Кокорина. Форвард дебютировал в клубе после более чем месячного восстановления от повреждения.
— Как отнеслись к тому, что Тедеско выпустил после перерыва сразу двух форвардов — Соболева и Кокорина?
— Это было вполне логично — когда ты уступаешь в счете, надо усиливать атаку. Правда, количество нападающих в ней, не гарантирует, что такой ход себя оправдает. К сожалению, на сей раз он не сработал. Тем более, что для Кокорина это только первый выход на поле после травмы, да еще в новой команде. И, похоже, Тедеско еще предстоит определиться, на какой позиции он будет наиболее полезен. (Александр Львов)
Полностью интервью Олега Романцева — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-romanceva-o-derbi-spartak-cska-i-borbe-za-chempionstvo-1710649/