Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев после московского дерби с ЦСКА (1:3) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России оценил игру форму нападающего спартаковцев Александра Кокорина. Форвард дебютировал в клубе после более чем месячного восстановления от повреждения.

— Как отнеслись к тому, что Тедеско выпустил после перерыва сразу двух форвардов — Соболева и Кокорина?

— Это было вполне логично — когда ты уступаешь в счете, надо усиливать атаку. Правда, количество нападающих в ней, не гарантирует, что такой ход себя оправдает. К сожалению, на сей раз он не сработал. Тем более, что для Кокорина это только первый выход на поле после травмы, да еще в новой команде. И, похоже, Тедеско еще предстоит определиться, на какой позиции он будет наиболее полезен. (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.