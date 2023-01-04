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Сегодня, 11:20

Романцев рассказал, чем ему запомнился 2022 год

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, чем ему запомнился ушедший 2022 год.

— Самое печальное — это страшная потеря близкого друга Жоры Ярцева, с которым столько всякого прошили бок о бок в «Спартаке». А еще пришлось пережить безвременный уход Вити Самохина. Это были добрые, открытые люди, рядом с которыми ты всегда чувствовал уверенность и становился сильнее. Светлая им память...

Если говорить о чем-то хорошем, то это решение «Спартака» создать комитет, который будет заниматься поддержкой своих ветеранов. Теперь мы станем не только чаще общаться, но и получим возможность принимать участие в жизни клуба, помогать ему в решении каких-то вопросов, быть еще ближе к болельщикам.

— А какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

— Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде. И даже не из-за того, что там не было нашей сборной — такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявшим его в угоду гнилым политикам. Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные. Думаю, что видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета...

Сегодня, 4 января, Олегу Романцеву исполнилось 69 лет.

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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