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Сегодня, 11:16

Семин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает о будущем Сергея Пиняева после перехода в московский клуб из «Крыльев Советов».

Он считает, что футболисту нужно сейчас думать только о футболе и не отвлекаться на посторонние вещи.

«Важно, чтобы Сергея никто не отвлекал от футбольной деятельности, его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне». И вообще в любом клубе, в котором он сам захочет», — цитирует Семина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 он провел 15 матчей за «Крылья Советов», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-esli-pinyaev-budet-dumat-tol-ko-o-futbole-on-zaigraet-i-v-loko-i-v-barselone/
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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