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Сегодня, 11:26

«Нижний Новгород» планирует провести три сбора в Турции

Виктория Кравченко
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«Нижний Новгород» намерен провести три учебно-тренировочных сбора в Турции во время зимнего перерыва, информирует пресс-служба команды.

Игроки клуба выйдут из отпуска 7 января, после чего пройдут углубленное медицинское обследование.

Первый сбор состоится с 9 по 20 января в районе Лара (Анталья). На двух следующих сборах игроки будут тренироваться в Белеке. Время товарищеских матчей станет известно позднее.

«Нижний Новгород» занимает в РПЛ 12-е место. 5 марта команда в гостях сыграет с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

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