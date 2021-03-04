Олег Романцев переведен из реанимации в обычную палату

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сегодня, 4 марта, был переведен из реанимации в обычную палату. Специалист сообщил, что в пятницу станет известно, как долго он пробудет в больнице.

«Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование — оно покажет, насколько я здесь остался. Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь», — цитирует Романцева ТАСС.

2 марта стало известно, что 67-летний специалист госпитализирован. Ему была проведена операция на сердце, которая прошла успешна.

В качестве игрока в составе «Спартака» Романцев стал чемпионом СССР (1979) и обладателем Кубка страны (1981). В качестве главного тренера он работал в «Спартаке» в 1989-1995 и 1997-2003 годах, приведя клуб к победам в чемпионатах СССР (в дебютном сезоне) и России (восемь раз — 1992-94 и 1997-2001 гг.). Под его руководством «красно-белые» также завоевали Кубок СССР (1991/1992) и трижды Кубок России (1993/1994, 1997/1998, 2002/2003).