Широков назвал Слуцкого и Карпина оптимальными тренерами для «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, какой тренер мог бы возглавить «Спартак».

Напомним, что по окончании сезона команду покинет Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые идут на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

— Не вижу, в чем команда прибавила при Тедеско, непонятна философия. Раньше была атакующая, — сказал Широков в интервь «РБ Спорт». — Не говорю о стенках-забеганиях, но то в же самое играет «Лейпциг», только с другой интенсивностью — там акцент на атаку. Почему Тедеско не ставит такой футбол? Это же все тренируется, разговоры о том, что у нас игроки другие, в пользу бедных. «Спартак» играет в примитивный футбол для команды, которая хочет быть лидером.

— Заметили перемены в первых двух матчах этого года?

— «Спартак» сыграл плохо. «Рубин» более выстроенная команда, это понятно. Но думал, что на эмоциях сыграют — не получилось.

— Кто мог бы возглавить «Спартак» из россиян?

— Валера и Лео Слуцкий, как его зовет Сава. И все.

— Но забрать Карпина из «Ростова» будет очень дорого...

— А Лео, скорее всего, не пойдет. Поэтому — Валера. Ну, дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранца готовы заплатить, а за русского — нет?

— В СМИ вброшены две кандидатуры — Семин и Бердыев.

— Я бы не делал на них ставку. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Семин — точно нет.