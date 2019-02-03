Олег Кононов: "Уделим большое внимание работе над стандартными положениями"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ рассказал в интервью клубной пресс-службе красно-белых о целях и задачах на третий сбор, который стартовал накануне в турецком Белеке, сообщает официальный сайт московской команды.

– Этот сбор направлен на более интенсивную работу в малых группах. Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений. Плюс наши тренеры по физподготовке блоками дают взрывную, силовую, скоростную работу.

Что касается контрольных матчей, то планируем давать играть ребятам больше. Не по 45 минут, а по 60. Кто-то сыграет все 90. В Катаре, напомню, полный матч проводили только центральные защитники, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака".

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